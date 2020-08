Pisani: “Coronavirus ovunque ma a Castel Di Sangro non cambia nulla”

L’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione “Noiconsumatori”, ha riloasciato le seguenti dichiarazioni: “Coronavirus anche in montagna ma senza chiusure perché in Italia la legge non è mai uguale per tutti!!! Divieti, mascherine, scuole chiuse ma a Castel di Sangro la prima partita con migliaia di spettatori paganti allo stadio, incontri , cene, assembramenti e poi assenza di precauzioni ed alcuni casi “ancora non ufficializzati” di persone positive al Coronavirus. Tante vittime di vacanze rovinate hanno deciso di volerci vedere chiaro e svolgeremo tutte le indagini del caso su eventuali violazioni. Se c’è una responsabilità i colpevoli pagheranno tutti i danni a chi pensava di poter trascorrere una serena vacanza in montagna, ma è dovuto scappar via per non trovarsi in un altro focolaio e speriamo che non ci siano anche ulteriori contagi?!!”