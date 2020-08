Pirlo telefona a Milik e scatena la rabbia di De Laurentiis

Pirlo telefona a Milik e fa arrabbiare Aurelio De Laurentiis. Lo riferisce il quotidiano La Stampa. In sostanza, il neo allenatore della Juventus, avrebbe chiamato l’attaccante azzurro per chiedergli di aspettare un anno per poi arrivare a Torino da svincolato. Questo perché Pirlo preferirebbe puntare su Dzeko. E’ così scoppiato un caso. Ed il patron azzurro è pronto a tenere in tribuna il suo centravanti per tutta la stagione. Il quotidiano riporta tutti i dubbi dell’attaccante polacco: Arek Milik, è indeciso, però ha capito di non essere la prima scelta di Pirlo e quindi si guarda intorno. C’è ovviamente la Roma che, per convincere il Napoli a cederlo, ha proposto a De Laurentiis i cartellini di Under e Riccardi.