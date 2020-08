Paolo Del Genio: “Senza palla non c’è 4-2-3-1, conta come ed in quanti vai a pressare”

Nella trasmissione A Tutto Napoli, Paolo Del Genio: “Che Gattuso provi la pressione alta e l’uscita non è una novità. Ormai lo fanno tutti. La cosa importante è capire come presserà. Per quanto tempo. Quanto in alto. Con quanti uomini. E’ un modo di difendersi. Poi, in altre partite, quest’anno, invece il Napoli è rimasto basso. 4-2-3-1 e 4-4-2? Sono la stessa cosa. Purtroppo si crea confusione. I moduli si leggono in fase di non possesso, chiaramente. Perché in sviluppo si crea altro. 2-2-4-2, figuriamoci. Ma in fase di non possesso è chiaro che c’è 442. Mica gli esterni alti restano alti, quando si difende. Si allineano ai due centrocampisti. E non li lasciano in balia degli avversari. Quindi è sempre 4-4-2 o 4-4-1-1. Poi, quando vai in pressing non c’è modulo. Il pressing dipende da come escono loro. Se pressi un’uscita avversaria a 3. Oppure a 4. E’ molto più complessa. Ma molti vi raccontano i numerini. Pure sul 4-4-2, ad esempio. E’ possibile farlo in 10 modi diversi. Quindi dire piace o non piace…Quello del Bayern non piace? Ad esempio, Osimhen è stato l’attaccante che ha recuperato più palloni in pressione. Quindi può aiutare a recuperare palla in alto. Come al Napoli non è riuscito”.

Fonte: Tele A