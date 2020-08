Le “carenze ” di Osimhen secondo il parere Schwoch

Stefan Schwoch, presente sugli spalti dello stadio Patini di Castel di Sangro, pro e contro Osimhen:

La prima impressione è stata di quelle importanti. «Assolutamente sì, pur rimarcando il valore dei rivali che ha sfidato. Vedendolo in azione, dal vivo, mi è parso di capire che abbia tutte quelle qualità che al Napoli da tempo mancavano».

Ovvero? «Attacco della profondità, forza fisica, cinismo, visione di gioco. Osimhen ha segnato ma è stato anche bravo a servire i compagni seguendo il gioco con grande intelligenza. Ovviamente va lasciato crescere e lo ha detto anche Gattuso. Ha 21 anni e in tanti aspetti può e deve ancora migliorare».

Quali? «Oltre a quello tecnico, può sicuramente crescere in fase difensiva. Me ne sono accorto venerdì: dopo l’inizio show, ha cominciato a capire come muoversi per recuperare palla. Mertens gli avrà dato mille consigli, i due hanno parlato spesso. Osimhen, che è reduce da un altro campionato, dovrà comprendere come posizionarsi in fase difensiva per essere sempre al centro del gioco e della manovra». Fonte: CdS