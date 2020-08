Il mercato del Napoli entra nel vivo e riguarderà le entrate e le uscite, in modo di accontentare Gattuso e rendere la rosa più omogenea. Il collega della Gazzetta Nicolò Schira ha aggiornato in tempo reale su twitter. “Ci siamo per lo scambio tra Arek #Milik e Cengiz #Under: #Roma e #Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana. Spettatrice interessata anche la #Juventus pronta ad accogliere Edin #Dzeko (pronto biennale)”.

La Redazione