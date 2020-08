Napoli/Roma – Asse caldo di mercato e possibile doppio scambio

Asse di mercato sempre più caldo quello tra Napoli e Roma. Fonseca vorrebbe Milik, ADL vorrebbe portare alle falde del Vesuvio, Under e Veretout. Stamattina, Tuttosport prova a fare il punto della situazione e scrive di un presidente De laurentiis pronto al doppio scambio. Dopo la cessione di Allan all’ Everton, data quasi per acquisita, il patron potrebbe “puntare” diritto sul centrocampista giallorosso, indicato da Gattuso come sostituto di Allan ed ideale per il suo centrocampo. Per riuscire a realizzare la cosa, il Napoli offrirebbe Milik e, quasi a sorpresa, Maksimovic. Entrambi i calciatori, come è risaputo, non sono riusciti ad accordarsi per una permanenza in azzurro.