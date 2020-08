Osimhen, Mertens e Insigne hanno fatto impazzire l’applausometro

LA FESTA PER GLI AZZURRI

Sono tutti qui per il Napoli, che dubbio c’è. Per questo vernissage di agosto a meno di tre settimane dalla gara dal Camp Nou. Ci fosse stato un applausometro, Dries Mertens detto Ciro l’avrebbe mandato in tilt. Nonostante lo show all’esordio di Osimhen (indossa la maglia numero 15 in attesa che venga ceduto Llorente: avrà la 9). E se l’amore si misura con la lunghezza, l’intensità, la frequenza o il volume di una canzoncina, il belga resta di gran lunga l’azzurro più amato nel giorno del rito pagano della prima amichevole della stagione, così come nei giorni precedenti. Ma nel rispetto del distanziamento, ovazioni per tutti. Insigne, Koulibaly e compagni. Quel che conta è che pur in un’amichevole in Abruzzo il Napoli è tornato a contatto con l’umore della gente, ne ha soppesato le inclinazioni, ne ha misurato gli entusiasmi, lo stato della fiducia. Perché il calcio è fatto di questo e certo non fa piacere sentire il rumore del silenzio dei grandi stadi. Fonte: Il Mattino