Milik, trattativa nel vivo: ADL dice no a due “giovani” proposte

L’interesse della Roma per Milik è reale e lui non può continuare ad aspettare la Juve. La trattativa potrebbe sbloccarsi nella prossima settimana, quando, dopo aver ceduto Dzeko ed incassato, la squadra capitolina potrà acquistare il polacco. I due club interessati discutono. C’è ancora una certa distanza, ma colmabile. Gli azzurri vorrebbero 15 milioni cash più Cengiz Under e Alessio Riccardi. Dei discorsi in corso si legge anche sul Corriere dello sport. Fienga, dirigente della Roma, aveva proposto anche altri due giovani, Coric e Antonucci, che però non sono stati ritenuti valida alternativa dal patron De Laurentiis. Altrettanto concreto l’interesse del Napoli per Under. L’attaccante turco chiede un ingaggio di quattro milioni a stagione e attualmente ne guadagna 2,5. Il Napoli non sembra molto distante.