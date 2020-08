Pedullà: “Su KK c’era anche il Chelsea, ecco quanto voleva per restare”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di alcuni retroscena riguardanti il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly: “Nel caso di Koulibaly vanno raccontati alcuni retroscena. Prima che il Chelsea andasse deciso su Thiago Silva a parametro zero. Proprio i Blues aveva fatto un tentativo per KK. Ma la situazione non ha avuto l’impulso per farla diventare una trattativa. Il discorso con il Manchester City può entrare nel vivo la prossima settimana. Ma i fili del discorso li sta tenendo Fali Ramadani. Tra i club c’è scarso dialogo dopo il naufragio della trattativa Jorginho di un paio di anni fa”.

“Se il City, che ha anche Messi in testa, presentasse una proposta da 70 milioni più bonus si chiuderebbe facilmente. Maledizione De Laurentiis non scenda dalla quota 75-80 milioni. Fino alla vigilia della gara di Champions a Barcellona l’idea di Koulibaly era anche quella di restare ritoccando il contratto fino a 7-8 milioni di ingaggio. Ma De Laurentiis ha detto no. Il Napoli ha sul mercato anche Maksimovic, le opzioni Matvienko e Papastathopoulos sono sempre valide”.