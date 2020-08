Koulibaly, logorato dall’ attesa, sbotta e chiede spiegazioni

L?incertezza mette ansia e fa sbottare. Non sapere del proprio futuro non fa stare tranquilli e mette ansia. Stavolta, visto il prolungarsi di una situazione in stallo è successo a Koulibaly. Il centrale azzurro pare abbia chiesto, in maniera decisa, delle delucidazione al club. Lo riporta così La Gazzetta dello Sport: “Un’attesa snervante, che di certo non contribuisce alla serenità di Kalidou Koulibaly – scrive la rosea -. E la tensione sale. Voci interne raccontano la rabbia del difensore, che avrebbe chiesto chiarimenti ai dirigenti su quello che dovrà essere il proprio futuro. E lo avrebbe fatto usando toni pacati, ma decisi. Da mesi il nazionale senegalese vive di incertezze, una condizione che non lo aiuta affatto nell’attività quotidiana e nella gestione delle energie mentali. Gli viene difficile restare concentrato sul lavoro”.