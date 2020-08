Il triangolo Juventus/Milik/Roma: urge smussare vertici ed angoli

Juventus/Milik/Roma: un triangolo calcistico da terminare quanto prima e che ha il Napoli che assiste come spettatore interessato. Un’intricata matassa che va dipanata. Ognuno aspetta l’altro. I bianconeri aspettano Dzeko dalla Roma e la squadra capitolina aspetta che la Vecchia Signora liberi Milik, con cui ha un accordo verbale. Il Napoli aspetta che il tutto di risolva per non incorrere nell’ ennesimo parametro zero e per concludere un’interessante operazione di mercato con la Roma. E Milik? Beh, non potrà aspettare la Juventus… Tuttosport prova a fare il punto della situazione: “La triangolazione Juventus-Roma-Napoli sta per generare una vorticosa giostra di mercato. Appena Madame chiederà ufficialmente il cartellino di Dzeko, l’ad Fienga risponderà: <<Sì, ma dovete liberarci Milik, dicendogli che non lo prendete più>>. Solo così il centravanti polacco, combattuto all’idea di liberarsi a zero tra un anno, darà il suo assenso alla Roma che girerà a Napoli il cartellino del turco Under oltre a quello di un giovane tra Riccardi, Antonucci e Coric ed un assegno di 10 milioni”.