ESCLUSIVA- Giovanili Napoli: ecco le date e l’allenatore

Giovanili Napoli: arrivano due importanti novità per il settore giovanile partenopeo in vista dell’inizio della prossima stagione.

Habemus papam!!

Finalmente le giovanili del Napoli sono davvero pronte a dare il via all’inizio della stagione 2020/21 con gli ultimi tasselli che si compongono.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, è ormai tutto fatto per l’approdo come allenatore della Primavera partenopea di mister Emmanuel Cascione. Non solo ma da domani l’intero settore giovanile è pronto a ripartire, con tutte e quattro le formazioni giovanili che si riuniranno dal 2 al 5 settembre ai campi Kennedy.

Successivamente la Primavera partirà per il suo ritiro e dovrebbe , se i campi fossero pronti, continuare la sua preparazione a Cercola.

La redazione di ilnapolionline augura ai tecnici, dirigenti, staff e soprattutto ai ragazzi un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione

Articolo a cura di Marco Lepore