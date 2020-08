…e Messi non si presenta per le visite mediche del Barca

Nonostante lo sapessero in molti, resta clamoroso. Messi, simbolo della squadra catalana da sempre, non si è presentato al centro sportivo del club per le visite mediche. La Pulce era attesa alle ore 10.15. Era stata convocata come tutti gli altri giocatori della rosa. Presenti invece, nonostante le varie voci di mercato che li riguardano: Suarez e Vidal. Tutti pronti, tranne il capotano.

CorrieredelloSport.it