Distanza di 20 milioni tra il Napoli e il City per Koulibaly

Il Napoli deve proseguire la sua opera di cedere i calciatori, in modo da poi reinvestirli sul mercato per gli acquisti e accontentare Gattuso. In attesa di ufficializzare Allan all’Everton, manca davvero poco, c’è la questione Koulibaly. Il suo agente Ramadani porterà l’offerta del Manchester City di 70 milioni, non bastano, visto che AdL ne chiede ben 90, del resto lui non si smuove per i suoi gioielli. La sensazione è che anche il giocatore attende l’evolversi della vicenda, dal club di mister Guardiola guadagnerebbe 8,5 milioni come ingaggio, ma certamente non si strapperebbe i capelli se dovesse restare, anzi ne sarebbe contento.

Fonte: Il Mattino