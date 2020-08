Casa Napoli – A sorpresa, con Maksimovic, si rischia il “dentro o fuori”

Si cerca la soluzione, ma l’accordo tra il Napoli è Maksimovic per il rinnovo, non c’è. Di sicuro il suo agente incontrerà il club appena possibile. Il difensore serbo vuole restare, ma l’ingaggio è un nodo da sciogliere. Come si legge su le colonne del Corriere dello Sport, c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Nei prossimi giorni Ramadani incontrerà Giuntoli: o dentro o fuori. Sembrava tutto fatto, invece, il discorso relativo al prolungamento del contratto in scadenza nel 2021 s’è bruscamente interrotto. A sorpresa. L’obiettivo di Nikola è quello di continuare una vita tinta d’azzurro e l’ha spiegato e ribadito al suo manager. Con estrema chiarezza. I prossimi giorni, insomma, saranno fondamentali, decisivi: dopo aver saltato il triangolare di venerdì per un problema a un piede, e dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale serba per la Nations League, sarà di nuovo mercato. L’ultima curva: dentro o fuori.