Bisogna prima cedere? Il Napoli è già oltre di 3 elementi

Come tutti club, il Napoli si trova in difficoltà nel mercato in uscita. Perché la situazione generale è ferma. Il colpo Osimhen è un’eccezione. Milik è ancora in rosa. E, prima di altre operazioni in entrata, occorrono operazioni in uscita. Poi, Gattuso avrà a disposizione 5 centrali. Con Rrahmani preso a gennaio. 5 attaccanti esterni. Senza considerare i rientri minori. 5 punte: Milik, Mertens, Osimhen, Llorente e Petagna. Considerando Elmas un “Under”, per i vincoli federali, il Napoli avrebbe già 3 giocatori che non potrebbe inserire in lista. E quindi da tenere in tribuna fino a gennaio prossimo venturo. Una situazione che vale per tutte le squadre. Alcune anche con giocatori con ingaggi folli. Per questo motivo il mercato è in una fase di stallo generale.