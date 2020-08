Bari: Ecco i colpi dei galletti per tentare la promozione

ECCO IL POKERISSIMO

Quattro, cinque i pezzi importanti. Il primo doppio colpo in arrivo riguarda il difensore Celiento (ex Primavera Napoli) e il centrocampista De Risio, due giocatori che Auteri aveva a Catanzaro. La trattativa è in fase avanzata ma per ora tutto tace. Il Catanzaro avrebbe chiesto Matteo Ciofani e Zaccaria Hamlili. Ci sarebbe invece l’intesa per l’attaccante Leonardo Candellone del Torino che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Pordenone risultato uno dei punti di forza della squadra di Tesser. Vicinissima alla conclusione anche la trattativa con l’Ascoli per il laterale destro Cristian Andreoni in scadenza di contratto con il club marchigiano. L’esterno bergamasco sarebbe perfetto per gli schemi di Auteri per la sua propensione al cross, una dote rara tra i giocatori biancorossi. L’alternativa è il terzino Tommaso D’Orazio, 30 anni, abruzzese di Guardiagrele, in forza al Cosenza che non sarebbe disposto a mollarlo ma il Bari non ha fretta. Fonte: CdS