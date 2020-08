Bari – Bisogna sfoltire la rosa: Ecco i partenti

SERVONO LE USCITE

In questo momento Romairone ha l’esigenza di sfoltire la rosa per non trovarsi con trenta elementi in organico. Tenuto conto dei giocatori in arrivo e della necessita di svecchiare l’organico che attualmente ha ben 6 over 30, il movimento in uscita dovrebbe riguardare almeno sei, sette elementi. Kupisz, Neglia e Bolzoni i primi della lista insieme con il promettente Nannini che ha diverse richieste da squadre di Lega Pro. Sembrano destinati a cambiare aria anche Scavone e Schiavone che non vengono da una stagione molto positiva. Ma non saranno gli unici due centrocampisti a cambiare maglia. Il ballottaggio potrebbe riguardare anche Folorunsho e Hamlili. Diverse il discorso di Ciofani che per caratteristiche non troverebbe posto nella difesa a tre rischiando di fare tappezzeria. Uno spreco per un giocatore del suo valore. Fonte: CdS