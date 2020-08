Osimhen segue un piano di recupero personalizzato

AL LAVORO

Bruno Dominici, il preparatore atletico, ha cucito per lui un vestitino su misura. Quasi sei mesi senza giocare una partita. E venerdì dopo 35 minuti, il nigeriano è andato in fatica. Normale, normalissimo. Tutto previsto. Motivo per cui ieri ha avuto per sé un piano di recupero personalizzato. Un po’ di palestra e relax nell’hotel qui a Castel di Sangro dove il Napoli resterà fino a venerdì.

Giornata di lavoro anche per Gattuso e il suo staff: c’è da pianificare tutto la preparazione fino all’inizio del campionato. L’abito tattico, 4-2-3-1 o 4-3-3, dovrà essere quello che valorizzerà al meglio la sua velocità, consentendo ad Osimhen di poter bruciare il campo con la sua falcata. Poco importa se il primo, ma anche il secondo tentativo di scatto vengano vanificati dalla difesa avversaria, se le scorribande iniziali non si tramutano in gol come è avvenuto nella prima uscita stagionale in ritiro. Gli indici mostrano un‘elevata capacità organica, una resistenza molto alta allo sforzo e alla fatica che consentono ad Osimhen di strappare per un numero elevato di tentativi durante il corso della gara. Fonte: Il Mattino