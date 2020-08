Vigliotti: “4-2-3-1? Gattuso sa trovare la soluzione giusta. Su Karbownik…”

Il giornalista Gianluca Vigliotti, intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, parla della prima amichevole degli azzurri:”E’ nella normalità delle cose giocare contro una formazione dilettantistica nella prima amichevole stagionale. E’ un dato di fatto l’impatto e l’esplosione di Osimhen al di là del valore degli avversari. Gattuso è tentato dal 4-2-3-1 per esaltare Osimhen ma deve fare attenzione a non perdere l’equilibrio. Questo dimostra che Gattuso ha vedute ampie e sa cambiare per trovare la soluzione migliore per la squadra. Karbownik è un 2001 e me ne parlano benissimo, è molto interessante ed è stato seguito anche da compagini come il Borussia Dortmund”.