[Video] CALCIO FEMMINILE – G. Marino (all. Napoli): “Contro la Fiorentina cattiveria, cuore e cazzimma”

Assenti Cameron, Di Marino e Goldoni, Peppe Marino ha convocato venti calciatrici per il match di domani sera con la Fiorentina (ore 20.45, fischia Petrella di Viterbo). Esordio casalingo al Caduti di Brema di Barra per le azzurre contro una formazione accreditata per le primissime posizioni della classifica e reduce dal 4-0 rifilato all’Inter al Franchi: “Siamo coscienti del valore dell’avversaria, ma questo deve aiutarci a giocare con quella cattiveria che è mancata a Bari. Servono “tre c”: cattiveria, cuore e…cazzimma”.

La ricetta per cercare l’impresa è servita: “La Fiorentina è davvero molto forte, dovremo tirar fuori l’orgoglio di chi ha voglia di riscatto. Sarà emozionante tornare a giocare a Napoli in Serie A, peccato per l’assenza del pubblico sugli spalti”. Il tifo per il Napoli Femminile, però, arriverà dai balconi che affacciano sul Caduti di Brema. A Barra infatti c’è grande attesa per la sfida alla Viola.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile