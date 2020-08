Veretout, il Napoli insiste, ma per la Roma è incedibile

Il Napoli vorrebbe delle alternative per il proprio centrocampo, sia negli uomini che nelle strategie. Ciò potrebbe succedere se si inserisse sullo scacchiere azzurro un giocatore con le caratteristiche di Jordan Veretout. Il giallorosso, infatti, possiede caratteristiche completamente diverse da quelle dei mediani azzurri in questo momento. Il club di ADL sta insistendo con la Roma che, si sa, ha necessità di fare cassa e non solo con Dzeko. Il bosniaco potrebbe essere sostituito proprio da un calciatore del Napoli, cioè Milik. In casa partenopea si spera che gli intrecci di mercato possano continuare per poter raggiungere proprio Veretout che ha ricevuto sì molti interessamenti, ma quello più concreto resta quello del Napoli. I vertici capitolini, però, lo ritengono, insieme a Zaniolo e Pellegrini, appartenente alla triade degli incedibili.

Fonte: CdS