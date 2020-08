Venerato: “Meret? Se dovesse partire ecco quale sarebbe il prezzo”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del mercato azzurro: “Federico Pastorello è nella sede del ritiro del Napoli, a Castel di Sangro. L’agente di Alex Meret ha chiesto un impiego stabile per l’estremo difensore. Meret vuole giocare in vista degli Europei: se non ha garanzie dal Napoli, preferisce cambiare aria. Bisogna però fare i conti con i piani del Napoli che non vuole darlo via: Meret rientra a pieno titolo nei progetti del club azzurro. Se dovesse partire, si parte da una base d’asta di 50 milioni. Scambio con Salvatore Sirigu? Non se ne fa nulla. Darlo in prestito non ha senso. Non credo che Meret partirà, ma non mi sento di escluderlo”.