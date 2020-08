SERIE A FEMMINILE – La Juventus batte l’Empoli Ladies, grazie al gol di Girelli nel recupero

Martina Rosucci alla vigilia temeva per la Juventus la sfida contro l’Empoli Ladies ed erano fondati visto la serie di gol ed emozioni. Le bianconeri passano in vantaggio con Barbara Bonansea, le toscane ribaltano il punteggio con le reti di: Acuti e Polli. La squadra di Guarino non si arrende e superano in pochi minuti le avversarie con Bonansea e Girelli. Le ospiti pareggiano ancora con Acuti, sembra finita ma allo scadere rete decisiva della Juventus con Girelli.

La Redazione