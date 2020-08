E’ tempo di mercato, anche per le scuole calcio, compreso per l’Asd Caruso 16, struttura che in questi anni ha fatto passi in avanti. In queste ore ha ceduto ben 4 ragazzi all’Avellino. Si tratta di: Di Zazzo, Politelli, Lesta e Musto. Un’occasione per crescere in un club professionista.

La Redazione