Osimhen, la pantera che si lucida come un diamante

E’ calcio d’estate, senza dubbio, ma l’impatto lo si deve considerare. E quello avuto da Victor Osimhen non è stato affatto male. Lo afferma anche il Corriere dello Sport parlando dei minuti disputati ieri dal neo attaccante azzurro: tre gol in appena 8 minuti contro L’Aquila nell’amichevole giocata ieri. L’acquisto più costoso della storia del club si è presentato dunque nella maniera migliore possibile, come un attaccante ricco di talento e di grande potenziale. Ovvio che il banco di prova era di estrema semplicità e che Osimhen sarà chiamato a fare la differenza contro avversari decisamente più solidi ed in altre manifestazioni, ma come si dice: chi comincia bene è a metà dell’ opera. Un gioellino, quindi, l’ex Lille. O meglio un diamante, di quelli ancora grezzi, da lucidare, ma che una volta “ripuliti”… arrivano a splendere come non mai, insieme alle movenze veloci di una pantera. Di quelle che attaccano gli spazi.