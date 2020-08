Oggi il Napoli dice addio dopo cinque anni Allan, dove è cresciuto davvero tanto, ma l’ultimo periodo non ha reso per quello che è il suo valore. Il collega ed esperto Nicolò Ceccarini aggiorna in tempo reale su twitter. “Il Napoli per il centrocampo ora proverà a prendere Veretout. Dzeko sempre più vicino alla Juventus. Milik per la Roma, con Under al Napoli. Il giro sta per completarsi”.

La Redazione