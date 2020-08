Gattuso: “Ho visto dei ragazzi motivati, voglio un Napoli pensante”

LA CALMA DI RINO

Gattuso è un vecchio drago. Non si scompone certo per questo esordio. «Mi soddisfa il lavoro che stiamo facendo a Castel di Sangro. La squadra ha perso poco nella condizione fisica, in fondo ci siamo fermati davvero per pochi giorni. Ho visto dei ragazzi motivati e questo mi fa piacere». Ritiene positivo il test del 4-2-3-1. «C’è qualità, c’è velocità, dobbiamo lavorare bene con quei sei giocatori: se hanno la forza di coprire bene tutto il letto possiamo farlo. Abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di diverso rispetto al passato ma serve equilibrio». Non si esalta per la tripletta di Osimhen. «Bisogna lasciarlo tranquillo, ovvio che è un giocatore importante, lo sa pure lui. Ha qualità e deve crescere con calma». Insomma, buona la prima. «Sì, non mi tolgo dalla testa i tre gol che ci siamo fatti da soli a Barcellona. Voglio un Napoli pensante, capace di essere concentrato per 90 minuti. È questo il lavoro principale che dobbiamo fare». Fonte: Il Mattino