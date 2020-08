Nanni: “Le istituzioni vogliono riportare i tifosi allo stadio”

ENTRATE E USCITE MENO A RISCHIO

E qua il dottor Nanni invita tutti a fare appello al buon senso, attenzione, stando tuttavia sempre attenti a non abbassare la guarda. «Questa è una situazione sicuramente risolvibile, e che va obbligatoriamente risolta entro tempi brevi, anche perché non posso pensare che una volta allontanati i problemi legati all’entrata e all’uscita. Gli spettatori che sono all’aria aperta siano a rischio contagio. Non dimenticando che a oggi sono aperti cinema e teatri. Detto che proprio la visiera può diventare un ulteriore aiuto per affrontare e successivamente anche per superare gli ultimi ostacoli che ancora esistono».

«Inoltre se costruita con materiali di qualità può anche permettere una perfetta visione dell’evento sportivo. Consentitemi di ripetere come a una soluzione si debba per forza arrivare. Inutile nascondere come le parole del Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini siano confortanti, la sua apertura deve essere accolta con gioia. E’ chiaro che ora a questa apertura va dato un seguito con i fatti, ma già è importante che ci sia da parte delle istituzioni la grande volontà di riportare i tifosi dentro a uno stadio e a un palazzetto dello sport». Fonte: CdS