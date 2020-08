Lionel Messi non intende presentarsi ai test medici in programma domenica lanciando un ulteriore segnale sul futuro. Rottura totale col Barcellona.

E’ di nuovo altissima tensione tra Messi ed il . Dopo il tentativo di dialogo degli ultimi giorni, infatti, l’argentino è pronto alla rottura definitiva col club.

Secondo quanto può confermare Goal, Messi non si presenterà domani ai test medici in programma per tutti i giocatori del Barcellona. Un ulteriore segnale di come il futuro della Pulce sarà lontano dal ‘Camp Nou’.