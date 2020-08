Mercato: le destinazioni di Gaetano e Tutino

Napoli e Legia hanno una intesa per Michal Karbownik, terzino sinistro classe 2001. Ma anche questo accordo è vincolato alla necessità del club azzurro di cedere. Perché gli esuberi sono almeno 11 e basta dare uno sguardo alla folla sul campo di Castel di Sangro per capire che si tratta di una esigenza. Allora, Gaetano andrà alla Cremonese mentre Tutino finirà alla Salernitana. Ma poi va capito come andare avanti con Hysaj: l’agente Giuffredi ha preso atto delle richieste del terzino che spinge per un rinnovo importante (2,6 milioni per i prossimi 4 anni). Il Napoli tentenna, offre poco più di 2 milioni e la fumata bianca così è complicata. Ma in ogni caso Giuntoli è stato chiaro: Hysaj resta anche se va in scadenza, perché Gattuso lo considera praticamente intoccabile. Così come Ringhio sta facendo pressing su Maksimovic: insiste perché il serbo torni a sedersi con il club. Fonte: Il Mattino