L’ex Napoli Gabbiadini potrebbe salutare la Samp. Ecco la possibile destinazione

L’ex attaccante del Napoli Manolo Gabbiadini potrebbe lasciare la Sampdoria e l’Italia. Secondo le new di mercato de Il Secolo XIX, l’attaccante ha l’interesse di alcuni club esteri. La Dinamo Mosca offre 10 milioni per il cartellino, ma il presidente Ferrero non convinto e pronto a mandare indietro al mittente. Offerta più alta invece dagli Emirati Arabi, ma in questo caso servirebbe prima vedere se è lo stesso calciatore ad accettare la destinazione.