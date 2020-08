La Viola fa sul serio per Demme, il Napoli pronto a rilanciare

In questi giorni, quando si è parlato di una sua probabile cessione, l’ipotesi è stata definita clamorosa, ma adesso non appare più tanto impossibile. La Fiorentina ci starebbe provando davvero a portare in Toscana, Diego Demme, il centrocampista giunto qualche mese fa alla corte di Gattuso. Secondo quanto si legge su le colonne de Il Mattino, l’ex Lipsia sarebbe uno dei pochi non intoccabili del centrocampo azzurro. La Viola, quindi, farebbe sul serio, ma bisognerà capire e di conseguenza attendere una mossa (leggasi offerta) ufficiale. Proprio per questo, il Napoli starebbe lavorando a un colpo di teatro non da poco. In caso di interesse concreto, infatti, gli azzurri potrebbero riaprire con la squadra di Commisso la trattativa per il centrocampista viola Castrovilli, che già nello scorso campionato aveva attirato l’attenzione della compagine partenopea.