La Gds lo conferma: Osimhen è un incubo negli spazi aperti

Tutti concordi i media di giornata nel definire molto buono l’esordio e la prima uscita azzurra di Osimhen. Sulla stessa linea anche La Gazzetta dello Sport positiva nel giudizio sull’ attaccante nigeriano, autore di una tripletta in pochissimi minuti di gioco. La rosea conferma le potenzialità offensive dell’ ex Lille e lo definisce un incubo per gli avversari negli spazi aperti. Ovviamente la tripletta ai dilettanti de L’Aquila in quello che è solo (ed è bene ricordarlo) semplice calcio d’agosto, lascia il tempo che trova. Ma il boato della gente presente allo stadio sottolinea le capacità del ragazzo che, evidentemente, ha le qualità giuste per far bene con il Napoli. Gli azzurri divertono nei primi test amichevoli.