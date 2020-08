Karbownik, contratto quinquennale, ma “dipende” da Ghoulam

Dopo aver rinforzato l’attacco con l’arrivo di Osimhen, il Napoli avrebbe già provveduto a fare la stessa con la difesa. Dovrebbe avere acquistato il suo nuovo terzino sinistro, Michal Karbownik, laterale polacco, mediante un’operazione costata complessivamente 7 milioni di euro. Se dovesse andare in porto, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, si tratterebbe della cessione più onerosa nella storia del campionato polacco. Prima dell’ ufficializzazione, però, si attenderà la cessione di Faouzi Ghoulam. Il tutto sarà siglato solo nel momento in cui il difensore algerino avrà finalmente trovato una destinazione, che sia in prestito o a titolo definitivo. Per quanto concerne il dettaglio del trasferimento, Karbownik andrà a firmare con il Napoli un contratto che lo legherà al club per 5 anni.