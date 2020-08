Juve/Roma – Milik, l’attaccante conteso, ma non troppo

Oggi giorno di riposo in casa Napoli, ma non per Giuntoli e Chiavelli. Con questo strano e lunghissimo mercato, proprio non si può. Ci sono situazioni da gestire e matasse da dipanare. Prima missione: capire, con il suo agente, quali sono le richieste economiche di Under. L’idea del giocatore è quella di arrivare a guadagnare più o meno 4 milioni a stagione, a Roma ne guadagna 2,5. Se ne discute e Milik, ormai non più artefice singolo del suo destino, sta a guardare. Il polacco ha da tempo concluso un accordo con la Juve, ma i bianconeri non stanno insistendo più di tanto. L’offerta è di circa 20 milioni, il Napoli ne vuole 30. E le contropartite richieste pare non siano disposte a lasciare la Vecchia Signora. Bernardeschi vuole giocarsi le sue carte, Cuadrado viene considerato incedibile da Pirlo. Dunque, ecco che è spuntata la Roma. Che offre a Milik meno della Juventus (4 milioni) ma che ha in Under una buona pedina di scambio. Se il Napoli raggiunge l’intesa con Under, ecco che potrebbe essere il via al risiko tra attaccanti, con Dzeko che andrebbe alla Juve e Milik alla Roma. Ma la strada non è ancora del tutto in discesa.

Fonte: Il Mattino