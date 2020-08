Il primo Napoli “Victoriano”: Osimhen conquista il cuore dei tifosi azzurri

IMPRESSIONANTE

Veloce (assai), reattivo, energico. Impressiona l’attacco di Osimhen alla porta e le sue corse ma questo è pur sempre niente altro che un allenamento agostano e poco altro. Quindi, piano. Il primo Napoli «victoriano» costruito da Gattuso vede Lozano, Mertens e Insigne agire sulla carta leggermente alla spalle del nigeriano, ma in realtà quasi sempre in parallelo perché compiti di copertura non ce ne sono. È un 4-2-3-1 ma altre volte è un 4-2-4 e altre ancora un 4-3-3 perché con quella creatività là davanti il fronte offensivo è coperto in ogni istante. Di sicuro solo un piano di partenza, poi con il tempo Rino cambierà e darà retta alle inclinazioni della sua flessibilità tattica e si inventerà qualcosa di diverso. Nessuna architettura è in pausa, ma queste gare servono a capire se effettivamente, come vuole Gattuso, Osimhen, Mertens (doppietta) e Insigne (tripletta) possono convivere. Anche Lozano pare in vena e segna due gol. Servono ben altri test, ma l’impatto del nigeriano è di buon auspicio. Fonte: Il Mattino