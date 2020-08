Il mercato di casa Napoli tra esuberi, blindati e cessioni a sorpresa

Urge sfoltire la rosa azzurra, troppi esuberi. Allan, quasi sicuramente, il primo a salutare, mentre per Koulibaly si è fatto sotto anche il Manchester United, ma l’offerta non è ancora quella attesa. Bisognerò anche vedere quanto tempo il Napoli deciderà di tenere Kalidou sul mercato. Intanto, Meret, resta blindatissimo e Gattuso si è impegnato a metterlo in prima linea. Intoccabile anche Ospina, mentre Demme è uno dei pochi non intoccabili a centrocampo e la Fiorentina comincia a fare sul serio. Vedremo nei prossimi giorni quanto sul serio. Ma occhio a un colpo di teatro non di poco conto: perché con Comisso potrebbe nuovamente ripartire la trattativa per Castrovilli. Ovviamente, dopo aver fatto cassa – diciamo almeno 150 milioni – dalla cessione di Milik, Allan e Koulibaly. In realtà, sia ben chiaro, nonostante le smentite di rito del suo influente procuratore Giuffredi, il Napoli non molla Veretout. Anzi, una parte del tesoretto che arriverà dagli addii di Younes, Ounas e così via dicendo, verrà usato per Veretout. Chiaro, ma bisogna fare i conti anche con la Roma, s’intende.