Higuain si sentiva un principe: Dopo quei 36 goal è cambiato tutto

TRADIMENTO

Sarri l’aveva appena condotto a un passo dallo scudetto e al record di gol in Serie A (36, ora eguagliato da Immobile). Si sentiva un principe, voleva tornare ad essere un re in Europa. 24 gol in 38 partite di campionato nel 2016/17, altri 5 in 12 presenze di Champions, stoppato nella finale di Cardiff dal Real Madrid di Ronaldo. Sedici gol in Serie A nella stagione successiva e la beffa al Santiago Bernabeu, nei quarti Champions. Con il rigore allo scadere realizzato da CR7 vanificando il tentativo di rimonta. La famosa rovesciata di Cristiano all’Allianz si sarebbe trasformata nella scintilla capace di accendere la passione bianconera. Fonte: CdS