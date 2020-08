Serata libera per il Napoli di Gennaro Gattuso: la squadra azzurra, dopo il triangolare con L’Aquila e Castel di Sangro, si è concessa una cena fuori dallo Sport Village Hotel, in attesa poi che alcuni calciatori potessero raggiungere le nazionali oggi.Folla di tifosi per Dries Mertens, l’attaccante del Napoli che ne ha approfittato per una cena al noto locale “Da Paolino”, a Pescocostanzo. Insieme con lui anche Fabian Ruiz, Maksimovic, Ospina e Llorente. Grande ressa fuori dal locale all’uscita degli azzurri, con difficoltà per il servizio d’ordine alle prese con il divieto di assembramenti.

Il Mattino