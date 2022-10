ESCLUSIVA – T. Rucci (Coll. Reg. Abr.): “Il Napoli? Ci auguriamo di essere dei portafortuna. Sugli stadi dipende dagli organi competenti”

Il Napoli prosegue la preparazione della prossima stagione, nel ritiro di Castel di Sangro, dopo il Triangolare segnali incoraggianti per Gattuso e non solo. La Regione Abruzzo ha fino ad ora svolto un lavoro impeccabile come organizzazione e questo anche grazie al collaboratore di Marco Marsilio Terenzio Rucci intervistato quest’oggi da “ilnapolionline.com”

Prima dell’annuncio ufficiale del Napoli in ritiro a Castel di Sangro, venne da voi De Laurentiis. Oltre le strutture cosa rimase colpito dall’Abruzzo in generale? “E’ stato un colpo di fulmine, devo ammettere che in questi giorni lo ha rimarcato nelle varie conferenze e interviste. Siamo contenti che alla squadra del Napoli stia piacendo il ritiro e che questa collaborazione possa migliorare sempre più, per noi, per la società e per i tifosi stessi”.

Ieri in occasione del Triangolare c’erano quasi 2 mila spettatori al “Patini”. E’ un segnale per rivedere gente anche negli altri stadi? “Il tema da lei da toccato non è di facile soluzione, perché come noi tutti sappiamo dipende dalla curva epidemiologica. E’ chiaro che in Abruzzo la situazione è meno grave che da altre parti, senza contare che lo stadio non è molto grande, perciò è stato più semplice attuare il protocollo. Non dipende da noi sulla riapertura degli stadi, aspettiamo cosa succederà nei prossimi mesi”.

Oggi è arrivato il presidente della Figc Gravina, lui può essere da apripista per la vicenda stadio? “Come le ho detto prima, è un argomento che gli organi Federali, Gravina in testa, cercheranno di trovare la migliore soluzione per tutti. Poi in questi casi, anche il parere delle Regioni e il Governo con il C.t.s., avranno l’ultima parola su questo tema di non facile soluzioni. Tutti vorremmo rivedere gli stadi pieni, ma non dipende da una sola persona, ma da molti”.

Infine cosa si sente di dire la Regione Abruzzo al Napoli in vista della prossima stagione agonistica? “Noi come Regione Abruzzo diciamo Forza Napoli, non vediamo l’ora che inizi la stagione e che possiamo essere i loro portafortuna”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®