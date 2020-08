E’ serio il problema esuberi nel club azzurro

Esuberi in abbondanza. Ma il mercato non decollerà prima di metà settembre. Allan sarà il primo a formalizzare il suo addio all’Everton (la Juventus ha provato l’inserimento ma il brasiliano ha ormai in mente l’avventura inglese) mentre per Koulibaly si è fatto sotto anche il Manchester United anche se l’offerta più alta, pure se non è ancora il prezzo giusto, resta quella del Manchester City. Il punto è: per quanto tempo il Napoli terrà il senegalese sul mercato? Ecco, il Napoli non è detto che insegua un altro centrale, dovesse andar via solo il senegalese: perché sotto il profilo tattico, in rosa, c’è un altro giocatore che può giocare al centro ed è Di Lorenzo. Meret – che ieri ha ricevuto la visita del suo procuratore Pastorello – resta blindatissimo al Napoli: un pezzo del Napoli del futuro che Gattuso si è impegnato a mettere in prima linea. Almeno all’inizio. Intoccabile anche Ospina che pure ha ricevuto importanti offerte. A centrocampo, Demme è uno dei pochi non intoccabili (al contrario di Fabian e Zielinski): la Fiorentina comincia a fare sul serio. Vedremo nei prossimi giorni quanto sul serio. Ma occhio a un colpo di teatro non di poco conto: perché con Comisso potrebbe nuovamente ripartire la trattativa per Castrovilli. Ovviamente, dopo aver fatto cassa – diciamo almeno 150 milioni – dalla cessione di Milik, Allan e Koulibaly. In realtà, sia ben chiaro, nonostante le smentite di rito del suo influente procuratore Giuffredi, il Napoli non molla Veretout. Anzi, una parte del tesoretto che arriverà dagli addii di Younes, Ounas e così via dicendo, verrà usato per Veretout. Chiaro, ma bisogna fare i conti anche con la Roma, s’intende. Fonte: Il Mattino