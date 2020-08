La Coppa Italia

“La Coppa Italia? È la terza che vinciamo della nostra “generazione”, ce ne sono varie ed in tutto sono cinque le Coppe Italia vinte, è un giusto compenso per un recupero di una stagione che era partita male, ed è stato il passaporto per tornare in Europa. Ciò che seminiamo nel ritiro in Abruzzo si raccoglierà durante la stagione? Assolutamente, ce lo auguriamo tutti” ha concluso De Laurentiis. Fonte: CdS