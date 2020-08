Ciro Venerato: “Napoli-Milik-Roma? Fase di stallo. Su Karbownik bruciata la concorrenza del Siviglia”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto il collega della Rai Ciro Venerato. “Karbownik? La trattativa è conclusa, contratto di cinque anni a scalare. Il polacco sarà ufficializzato dopo aver effettuato cessioni, dove verranno versati i 7 milioni al Legia Varsavia. I partenopei hanno bruciato la concorrenza di Siviglia, Borussia Dortmund e Barcellona. Su Milik c’è da dire che lui aspetta la Juventus, fino a quando Paratici non cederà Khedira e Higuain, rescissi i contratti dei due calciatori, non si potrà muovere. L’ex Ajax spera fino all’ultimo, dovesse avere cenni di non avere più interessi dai bianconeri, allora penserà alla Roma. Under? Il Napoli non vorrebbe nell’affare Riccardi, ma soldi e il turco, siamo in una fase di stallo”.

La Redazione