Chiariello: “Mertens ed Osimhen, più Petagna da terza punta. Chi ha un attacco così in Italia?”

Il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni di canale 21 ha parlato dell’attacco azzurro: “C’è Mertens che è un giocatore di livello internazionale, Osimhen pagato tantissimo non è solo un prospetto importantissimo ma è già pronto ed uno su cui puntare e poi anche Petagna è un’ottima terza punta, ditemi chi ha una terza punta per un solo ruolo forte come lui. Solo l’Inter vedo superiore in attacco con la coppia Lukaku-Lautaro tra le più forti, poi per il resto mi tengo i miei che sono tra i più forti. Il Napoli ha speso oltre 100mln, Osimhen almeno 50, il rinnovo di Mertens è costato tanto, Petagna 16mln oltre al contratto. In Italia nessuno ha speso di più ed il Napoli ha rilanciato la sfida per la Champions almeno”.