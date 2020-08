Capitan Insigne: “Sempre meglio cominciare bene”

Sia chiaro. Come si dice sempre in queste occasioni, trattasi di calcio d’estate. Sicuramente una di quelle strane e “nuove”, ma pur sempre estate. E’ questo in sintesi il pensiero di Lorenzo Insigne al termine del triangolare che ha visto di scena il Napoli a Castel di Sangro. «Era un’amichevole – ha affermato il capitano – ma cominciare bene è sempre meglio. In questo Napoli c’è tanta qualità. Tocca al nostro tecnico scegliere e a noi farci trovare pronto. Sono anche contento per la convocazione in Nazionale».

Fonte: CdS