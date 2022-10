CALCIO FEMMINILE – Martina Rosucci (centr. Juventus): “Contro l’Empoli dovremo fare meglio rispetto a Verona”

Successo all’esordio a Verona per la Juventus Women di mister Rita Guarino e domani sfida casalinga contro l’Empoli Ladies. Ai microfoni di Sky le parole della centrocampista delle bianconere Martina Rosucci. “Le toscane hanno vinto per 10-0 contro il San Marino Accademy e a questi livelli non è mai semplice ottenere un risultato simile. Anche noi abbiamo vinto contro le scaligere per 0-2, però vogliamo riscattare una prestazione non del tutto convincente. Sarà sicuramente una partita interessante”.

Fonte: juventus.com