Alvino: “Osimhen entrerà nel cuore dei tifosi, ADL non parla mai a caso”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie partenopee: “Il presidente Aurelio De Laurentiis non parla mai a caso. Avvoltoi guardano il Napoli da lontano e vogliono saccheggiare la rosa azzurra non pagando il giusto prezzo per i talenti della rosa di Gennaro Gattuso? Un paio di avvoltoi ci sono sempre, ci sono anche cornacchie. Il patron è sulla lunghezza d’onda di Gennaro Gattuso? Ci deve essere sintonia ed alchimia, unità di intenti, per fare una buona stagione. Tra De Laurentiis e Gattuso c’è una grande chimica. E il calcio è fatto anche di questo. Al di là del valore del tecnico, i due uomini si sono presi subito sul piano personale, e questo aspetto mi piace molto. Sono convinto di una cosa: Victor Osimhen entrerà presto nel cuore dei tifosi, diventerà un beniamino della piazza perché vuole sempre uscire fuori dal campo con la maglietta sudata. Il suo percorso è tracciato, se terrà fede alle aspettative ci divertiremo insieme”.