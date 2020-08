La prima amichevole stagionale del Napoli a Castel di Sangro ha visto protagonista Amin Younes. Il tedesco ha commentato sul proprio profilo Twitter la gara: “È sempre una bella sensazione essere in campo e segnare gol. Persino un rigore sbagliato. Continuiamo a lavorare!”

It’s always a good feeling to be on the pitch and score goals. ⚽️⚽️

Even missed one penalty…😜

Continuiamo a lavorare!💪🏽#AY34 #Abruzzo20 @sscnapoli pic.twitter.com/Wf14OyvJoT

— Amin Younes (@AminYounes11) August 28, 2020