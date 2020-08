TRIANGOLARE – I top e i flop delle sfide del Napoli di Gattuso

Il Napoli nel triangolare contro Castel di Sangro e l’Aquila, vince entrambe le sfide con punteggi ampi e con spunti interessanti. Le due amichevoli con moduli diversi e alcuni elementi già in una discreta condizione fisica. Bene Politano, Lozano, Mertens e Insigne, ma soprattutto Osimhen. L’ex del Lille ha fatto vedere in 8 minuti tutto il suo campionario, potenza, freddezza e velocità, oltre che senso del gol. Adesso altri test d’allenamento prima del Teramo del 4 Settembre. Ecco le pagelle delle due sfide degli azzurri al “T. Patini”.

Top

Koulibaly 6,5 – Nonostante che il mercato lo mette sempre in vetrina, lui non si scompone ed entra in campo con la giusta tenacia. Segna in semi-rovesciata e sfiora in un paio di circostanze la doppietta personale contro il Castel di Sangro.

Elmas 6,5 – Il macedone è tra i più in palla, sarà anche per il recente rinnovo, ma sembra già avere il senso della posizione, Nel centrocampo a 2 ha dato un saggio di una discreta condizione.

Politano 7 – L’ex esterno di Sassuolo e Inter, ha segnato 4 gol contro il Castel di Sangro, certo non era un avversario di prima fascia, però sembra aver capito i movimenti che richiede Gattuso, Uno delle reti ha ricordato i movimenti che faceva Callejon. Eredità pesante, ma la volontà non gli manca.

Mertens 6,5 – Il gol al belga non gli fa difetto, ma anche stasera mai banale, tiro a giro che finisce sotto l’incrocio. Poi segna la seconda rete personale e serve la palla ad Osimhen. Può sempre dare il suo contributo.

Insigne 7 – Tripletta del capitano, di cui un lob e un colpo di tacco a fine partita. Davvero come sempre ispirato e gioca con naturalezza.

Lozano 6,5 – Il messicano giocando a destra sembra aver trovato la giusta posizione. Doppietta, una di testa e l’altra sotto porta, ma anche un recupero in difesa e l’assist per Osimhen. Può essere la stagione del riscatto e tutto se lo augurano.

Osimhen 7,5 – L’ex del Lille dove dare un saggio della sua bravura, anche se l’Aquila non è sulla carta un test attendibile, quando sei forte lo dimostri con tutti. Il primo scattando in fuorigioco e gol di freddezza, il secondo, potenza e agilità e infine mostrando grande sangue fredda. In più assist di testa per Lozano. Il pubblico lo chiama Vittorio, già un beniamino.

Flop

Lobotka 5,5 – Lo slovacco, inizia bene, con leggerezza, poi con il punteggio al sicuro, commette alcuni errori, calando di concentrazione. Gattuso se ne accorge e si fa sentire. Anche in sfide meno difficili, devi tenere alta la guardia, così si cresce.

Milik 5,5 – Non è per la doppietta, anzi meriterebbe la sufficienza, ma si vede che è sempre svagato. Spreca un paio di occasioni clamorose, una parte del pubblico lo fischia. Lui esce dal campo e applaude la folla. Certamente restare un anno senza giocare, sarebbe dura, perciò va trovata presto la quadra.

Dal nostro inviato dal “T. Patini” di Castel di Sangro, Alessandro Sacco